مدير تحاليل الأرصاد عن ارتفاع الرطوبة في أغسطس: "ربنا هيعوضنا"

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي وأقل من المعدل خلال الفترة القادمة، منوهًا بأن نسبة الرطوبة سترتفع خلال شهر أغسطس، ولكن درجات الحرارة ستكون معتدلة، معقبا: "ربنا هيعوضنا".





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، إلى أن قياس درجة الحرارة في السيارة ليست دقيقة، حيث أنها تعتبر درجة حرارة الهواء المسخن، ومن ثم لا تعبر عن درجة الحرارة الطبيعية.



