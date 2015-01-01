لمرضى القلب.. نصائح من 'التضامن' لحجاج الجمعيات الاهلية

أصدرت المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن، بعض النصائح لحجاج الجمعيات الأهلية لاتباعها خلال رحلة الحج بالأراضى المقدسة للعمل على راحتهم.





وننشر النصائح والإرشادات التوعوية لوزارة التضامن وخاصة مع اقتراب سفر أول فوج لحجاج الجمعيات نقدم لكم أهم التوصيات الطبية وهي كالآتي:





كيف يتعامل الحاج المريض في المشاعر لمرضى القلب والأمراض المزمنة الأخرى:

-أن يقوموا بتقسيم المناسك وعدم بذل الجهد المطلوب دفعة واحدة، فلا يجب على المرضى القيام بمناسك العمرة بمجرد الوصول للأراضى المقدسة بل يجب أن يأخذ قسطا من الراحة ولو قليل محتفظا بإحرامه ويشرب المياه الغازية لمد جسمه بالأملاح المطلوبة ثم التوجه لأداء العمرة.





_ويستحب أن يكون بين المغرب والفجر ويجب عدم التزاحم واستخدام الكرسى المتحرك.





-عند صلاة الظهر والعصر: ينصح المرضى بصلاة الظهر والعصر بالقرب من مكان الإقامة فلا داعى للإرهاق لأن مكة كلها حرم، كما يمكن الدخول والخروج من الحرم ساعتين قبل أو بعد الصلاة لتجنب الزحام على الأبواب.





-فى وقفة عرفة: يجب عدم التعرض للشمس المباشرة ولفترات طويلة ومن الأخطاء الشائعة تقليل شرب المياه للحفاظ على الوضوء وهذا قد يؤدى إلى كثير من الأضرار مثل الإجهاد الحرارى أو قد تصل إلى حد ضربة الشمس والتى تعد صدمة حرارية لا يستطيع الكثيرون من المرضى أو حتى الأصحاء تحملها؛ وبالطبع يجب التنبيه على مرضى القلب تحديدا بالحذر من الحر الشديد لأن القلب هو أكثر عضو يبذل مجهودا لضخ الدم لتبريد كل سطح الجسم. فلابد من شرب الماء البارد كوب كل ساعة طوال يوم عرفة وإعادة الوضوء يساعد على تخفيض حرارة الجسم وأفضل كثيرا من عواقب الإجهاد الحرارى.





-فى منى: لا يجب أن يمتنع الحاج عن تناول الطعام بحجة حفاظه على الوضوء. فمريض القلب مثلا لا يتحمل الجوع الشديد وكذلك مريض السكر وأيضا ملئ المعدة بالأطعمة خطر بالغ مع المجهود المبذول أثناء الحج. فيجب العمل بالحديث الشريف ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.





-ويفضل أن يتوجه الحاج المريض مباشرة إلى مكه.





-أثناء رمى الجمرات: يحدث تزاحم شديد وحقيقة تحدث كثير من الإصابات والحالات المرضية وبعضها خطير أثناء أداء هذا المنسك.





_ فيجب على الحاج أخذ الرخصة فى رمى الجمرات على مدار الساعة وللمريض أو من لا يتحمل الزحام يجب أن يستخدم رخصة توكيل من ينوب عنه. فيجب تجنب الزحام الشديد.



