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محمد حماقي يشعل أولى حفلاته لصيف ٢٠١٩ بالساحل الشمالي

السبت 27/يوليه/2019 - 11:08 ص
محمد حماقي يشعل أولى حفلاته لصيف ٢٠١٩ بالساحل الشمالي
محمد حماقي
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الفجر الفني
 
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أحيا الميجا ستار محمد حماقي، حفلا غنائيا ضخما بالساحل الشمالي بحضور الآلاف من محبيه ممن شاركوه وصلات الغناء والرقص المتتالية حتي غروب الشمس.

 

حمل الحفل لافتة كامل العدد حيث تخطي الحضور أضعاف الطاقة الاستيعابية المكان والتي تقدر بـ٥ آلاف من الشباب من مختلف الأعمار.

 

حضر حماقي بصحبة مدير أعماله حمدي بدر وسط حراسة مشددة وكان في استقبالهما الـ dj العالمي ياسر الحريري المنظم لحفلات vibes وبمجرد صعوده علي خشبة المسرح مرددا أغنية "نفسي أبقى جنبه" تعالت صيحات وهتافات الإعجاب التي لم تنقطع حتي انتهاء الحفل.

 

وقدم حماقي العديد من أغانيه المميزة منها "كل يوم من ده"، "يزلزل"، "صور"، "ليلي "، "من البداية"، "راضيني" و"يا ستار" واعمل ايه"، بالإضافة إلى "ما بلاش" وغيرها ممن تسابق الجمهور في ترديد كلماتها.

 

وأقيم الحفل بمواصفات لايف عالمية من حيث إبهار الإضاءة والمؤثرات البصرية النهارية والليلية ل وليد الحريري  بالإضافة إلى مسرح مميز ل تامر فوزي تماشي مع أجواء الشاطئ نهارا .

 

تخلل الحفل كلمة تهنئة لحماقي لفوز الأهلي بالدوري المصري بالإضافة إلى كلمة شكر لنادي الزمالك علي بطولة أفريقيا.

 

كما حرص حماقي علي مشاركة جمهور الحفل تصوير أغنية "عامل ايه حبيبي يا غالي" من ألبومه الجديد كل يوم من ده لطرحها كفيديو كليب وسط المزيد من تفاعل الجمهور.

 

 

 

 

وكان ضمن الحضور الإعلامي ممدوح موسي وكابتن محمد طلعت وحرمه الاستايلست لطيفة وشريف فاشور.

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