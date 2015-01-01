ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مواجهة تورم القدمين.. نصائح من 'التضامن' لحجاج الجمعيات الأهلية

السبت 27/يوليه/2019 - 11:06 ص
مواجهة تورم القدمين.. نصائح من 'التضامن' لحجاج الجمعيات الأهلية
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
آيات عامر
 
Advertisements
أصدرت المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن، بعض النصائح لحجاج الجمعيات الأهلية لاتباعها خلال رحلة الحج بالأراضى المقدسة للعمل على راحتهم.

وننشر النصائح والإرشادات التوعوية لوزارة التضامن وخاصة مع سفر أول فوج لحجاج الجمعيات نقدم لكم أهم التوصيات الطبية وهي كالآتي:

تورم القدمين مشكلة شائعة خاصةً في موسم الحج لذا إليكم7 نصائح بسيطة للتخفيف من معاناة تورم القدمين:
- تجنب الوقوف والتحميل على قدميك لفترة طويلة.
- قم بالاسترخاء مع رفع ساقيك لأعلى قليلاً.
- حاول النوم على الجانب الأيسر.
- قم بارتداء الجوارب الداعمة، ولكن تجنب الجوارب ذات الأربطة الضيقة على الكاحل.
- مارس المشي يومياً لتنشيط الدورة الدموية في القدمين يفضل قبل السفر.
- حافظ على ارتداء الملابس الفضفاضة المريحة، يمكن أن تمنع الملابس الضيقة التدفق السليم للدم.
- قم بتدليك قدميك للحد من احتباس الدم فيهما.
مواجهة تورم القدمين.. نصائح من 'التضامن' لحجاج الجمعيات الأهلية
Advertisements
المزيد عن: رحلة الحج بالأراضي المقدسة التضامن اخبار مصر أراضي المقدسة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ريال مدريد - أسبانيا
1
x
انتهت
7
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
كأس Rakuten
فيسيل كوبي - اليابان
-
x
12:00
-
برشلونة - أسبانيا
مباريات ودية
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
13:30
-
انتر ميلان - إيطاليا