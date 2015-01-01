اليوم.. انطلاق ملتقى توظيف الشباب بالغردقة بالصالة المغطاة

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يفتتح اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، وممثل عن منظمة العمل الدولية بالإنابة عن إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم السبت، بالصالة الدولية المغطاة فى مدينة الغردقة فعاليات ملتقى توظيف للشباب يوفر 3 ألاف فرصة عمل للذكور والإناث، بحد أدنى في الأجر 1200 جنيه، وأقصى طبقا للمهن المعروضة، مقدمة من 70 شركة وفندقا ومنشأة سياحية من داخل المحافظة ومن جميع محافظات الجمهورية، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة".



ويستمر الملتقى يومين، ويتواجد به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذى يوفر خدمات التمويل لروائد الأعمال وللمشروعات القائمة، فضلا عن الخدمات غير التمويلية مثل: التدريب ودراسات الجدوى، وكذا يتواجد المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، والذى يدعم رواد الأعمال.



ومن المقرر، أن يعقد على هامش الملتقى جلسات تعريفية للشباب توضح فرص العمل المتاحة ومتطلبات التقدم للوظائف المختلفة، وتدريب الشباب على استيفاء هذه المتطلبات، من خلال استشاريين متخصصين فى هذا المجال.