بلدية قرطاج تقرّر إطلاق إسم السبسي على الشارع الرئيسي بالمدينة

قرّر المجلس البلدي بقرطاج، إطلاق إسم الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي على الشارع الرئيسي الممتدّ من العلامة الكيلومترية الصفرية بقرطاج، مرورا بشارع ديدون وعلى كامل الطريق الوطنية عدد 10 داخل حدود المنطقة البلدية بقرطاج.





وأشار المجلس البلدي الذي اجتمع مساء امس الجمعة، إلى أنّ هذا القرار سيعرض على المجلس البلدي بقرطاج في دورته العادية القادمة للمصادقة عليه، وذلك استيفاء للشكليات القانونية.





كما بيّن وفق ما نشره عضو المجلس البلدي زياد الهاني على صفحته بالموقع التواصل الاجتماعي، أنّ الإفتتاح الرسمي لشارع الرئيس محمد الباجي قائد السبسي سيجرى بمناسبة ذكرى أربعينيته.