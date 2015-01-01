"التضامن": نتعاون مع "الرقابة الإدارية" للتحقق من صحة بيانات الأسر بـ"تكافل وكرامة"

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنه جار التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية من أجل التحقق الدوري من صحة بيانات الأسر المُسجلة والتي تقدمت للحصول على دعم نقدي، تكافل وكرامة، حيث إن الهيئة معنية بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي.





وأكدت الوزارة، أنها تقوم بإرسال بيانات الأسر المقبولة إلى الجهات الشريكة التالي ذكرها، وذلك للتحقق المكتبي منها عن طريق قواعد البيانات المُميكنة لدى تلك الجهات والتي يتم الاستدلال عليها باستخدام بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة على التوالي، وأيضًا على الشباب في الأسرة الذين بلغوا 18 سنة فأكثر.



