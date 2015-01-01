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"التضامن": نتعاون مع "الرقابة الإدارية" للتحقق من صحة بيانات الأسر بـ"تكافل وكرامة"

السبت 27/يوليه/2019 - 11:05 ص
التضامن: نتعاون مع الرقابة الإدارية للتحقق من صحة بيانات الأسر بـتكافل وكرامة
الدكتورة غادة والي - وزيرة التضامن الاجتماعي
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آيات عامر
 
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قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنه جار التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية من أجل التحقق الدوري من صحة بيانات الأسر المُسجلة والتي تقدمت للحصول على دعم نقدي، تكافل وكرامة، حيث إن الهيئة معنية بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي.

وأكدت الوزارة، أنها تقوم بإرسال بيانات الأسر المقبولة إلى الجهات الشريكة التالي ذكرها، وذلك للتحقق المكتبي منها عن طريق قواعد البيانات المُميكنة لدى تلك الجهات والتي يتم الاستدلال عليها باستخدام بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة على التوالي، وأيضًا على الشباب في الأسرة الذين بلغوا 18 سنة فأكثر.

وتابعت: أن هذه الجهات هي: وزارة الشئون الاجتماعية الصندوق العام والخاص الحكومي للتحقق من عدم إدراج الأسر بالمعاشات الاجتماعية، بالإضافة إلى الصندوق العام والخاص الحكومي، للتحقق من عدم امتلاك الأسر لملف تأميني، مما يدل على أن صاحب الملف يعمل ويتكسب ومؤمَّن عليه. 
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