عضو "العفو الرئاسي": الشباب في مصر تحول من موضع المفعو به إلى الفاعل

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قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن مؤتمرات الشباب أصبحت ممارسة حقيقية للديمقراطية، حيث تعرض خطط الحكومة على الشباب ويتناقشوا فيها.



وأشار "السقا"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن الشباب تحولوا من موضع المفعول به إلى موضع الفاعل، معتبرًا أن مؤتمرات الشباب أصبحت حاضنة لإفراز الكوادر، كما تساهم هذه المؤتمرات في إعادة صياغة صورة مصر أمام العالم.



وأكد أن مؤتمرات الشباب لا تأثير كبير على حركة الدولة وتوجهاتها، لافتا إلى أنه سيناقش تباعات وتفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي في مؤتمر الشباب القادم كنوع من المتابعة.

