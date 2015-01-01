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إيطاليا تعتقل أمريكيين بتهمة قتل شرطي

السبت 27/يوليه/2019 - 11:03 ص
إيطاليا تعتقل أمريكيين بتهمة قتل شرطي
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ترجمة منار طارق
 
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صرحت الشرطة الإيطالية انه اعترفا سائحين أمريكيين شابين بطعن شرطي إيطالي شبه عسكري يحقق في سرقة حقيبة بها هاتف محمول.

وفي بيان صدر اليوم السبت، قال ضباط كارابينيري، قوات الدرك الوطني الايطالية، الذين يحققون في وفاة الضابط ماريو سيرسيلو ريغا، 35 عامًا، إن الأمريكيين، وكلاهما يبلغان من العمر 19 عامًا، قد تم احتجازهما بتهمة القتل المزعوم ومحاولة الابتزاز.

بشكل منفصل، قال محقق رفض ذكر اسمه إن الاثنين خطفا حقيبة تاجر مخدرات في روما كان قد اعطاهم"مادة مختلفة" بدلًا من الكوكايين.

وقالت كارابينيري إن الأمريكيين طلبوا تعويض قدره 100 يورو (112 دولار) وجرام من الكوكايين لإعادة الحقيبة. اتصل الرجل بالشرطة، قائلًا إنه رتب لقاء مع اللصوص لاستعادة حقيبته. كان هناك شجار في الاجتماع وطعنوا الشرطي حتى الموت.
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