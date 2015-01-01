"التضامن" تستكمل توزيع بطاقات خدمات ذوي الإعاقة غدا

تستكمل وزارة التضامن الاجتماعي، توزيع باقي بطاقات خدمات ذوي الإعاقة على المحافظات، غدا الأحد، وذلك في محافظتي المنوفية والفيوم ثم محافظتي الجيزة والشرقية، بالإضافة إلى توزيع البطاقات في محافظتي القاهرة والبحيرة الثلاثاء 30 يوليو.





وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد بدأت تسليم بطاقة الخدمات المتكاملة الإثنين الماضي، في 11 محافظة وهي "جنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد" ثم محافظات القناة "السويس والإسماعيلية وبورسعيد" ومن محافظات الدلتا "الدقهلية ودمياط" إلى جانب مرسى مطروح وأسوان.



