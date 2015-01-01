انقلاب سيارة مواد بترولية بترعة "مشارقة ببا" ببني سويف

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أنقذت العناية الإلهية أهالى قرية المشارقة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، اليوم السبت، من كارثة محققة بعد أن انقلبت سيارة مواد بترولية تابعة لإحدى شركات البترول داخل ترعة والمارة أمام القرية دون وقوع إصابات.



وتلقى مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا يفيد بانقلاب سيارة مواد بترولية رقم ١٠٤٢٣٣، نقل بني سويف، بمقطورة رقم ١٥٣٩و ن ج، قيادة "ن.أ" 35 سنة، داخل ترعة أحمد باشا أمام قرية المشارقة التابعة لمركز ببا، وكانت محملة بالمواد البترولية وفى طريقها إلى أحد محطات المواد البترولية بمركز سمسطا.



وعلى الفور انتقل هانى الجويلى رئيس مدينة ببا على رأس 4 سيارات إطفاء تابعة لقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة وتم الدفع بعدد من الأوناش وذلك لرفع السيارة من الترعة بعد أن تم إغلاق الطريق أمام حركة السيارات لحين رفع السيارة مرة الترعة وعودتها إلى مسارها الطبيعي بالطريق.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

