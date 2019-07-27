سعر الدرهم الاماراتى في البنوك المصرية اليوم السبت 27-7-2019

حافظ سعر الدرهم الإماراتي على استقراره خلال تعاملات اليوم السبت 27-7-2019 في مجموعة من البنوك العاملة في مصر، و

سجل بنك عودة أعلى سعر للشراء بنحو 4.59 جنيها، بينما سجل البنك الأهلي المصري أقل سعر للبيع بقيمة 4.59 جنيها،