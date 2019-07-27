سعر الدرهم الاماراتى في البنوك المصرية اليوم السبت 27-7-2019
السبت 27/يوليه/2019 - 09:10 ص
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حافظ سعر الدرهم الإماراتي على استقراره خلال تعاملات اليوم السبت 27-7-2019 في مجموعة من البنوك العاملة في مصر، و سجل بنك عودة أعلى سعر للشراء بنحو 4.59 جنيها، بينما سجل البنك الأهلي المصري أقل سعر للبيع بقيمة 4.59 جنيها، وجاءت اسعار الدرهم على النحو التالى بحسب اخر التقارير الصادرة عن موقع الدولار لايف
سعر الدرهم الإماراتى في البنوك اليوم السبت
سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلي الكويتي
4.57 جنيها للشراء
4.60 جنيها للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي فى بنك التعمير والإسكان
4.48 جنيها للشراء
4.70 جنيها للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر
4.57 جنيها للشراء
4.60 جنيها للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي فى البنك المركزى
4.57 جنيها للشراء
4.61 جنيها للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي فى بنك الإسكندرية
4.55 جنيها للشراء
4.60 جنيها للبيع.
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