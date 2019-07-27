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"عدوية" و"أوكا وأورتيجا" ولوردينا يشعلون زفاف محمد ودينا (صور)

السبت 27/يوليه/2019 - 09:45 ص
عدوية وأوكا وأورتيجا ولوردينا يشعلون زفاف محمد ودينا (صور)
عدوية
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الفجر الفني
 
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احتفل رجل الأعمال محمد منظور، بزفاف كريمته الآنسة دينا إلى المهندس محمد، نجل المهندس عماد المليجي، بحضور أهل وأصدقاء العروسين ونخبة من نجوم المجتمع والشخصيات العامة.

 

أحيا حفل الزفاف المطرب محمد عدوية، وقدم على مدار أكثر من ساعة باقة من أشهر أغانيه.

 

وقدمت الفنانة الاستعراضية البرازيلية لوردينا فقرة مميزة، ثم أوكا وأورتيجا اللذان أشعلا الحفل وقدما باقة من أشهر أغاني المهرجانات.

 

واستمر الحفل حتى صباح اليوم التالي واتسمت الأجواء بالبهجة.

"عدوية" و"أوكا وأورتيجا" ولوردينا يشعلون زفاف محمد ودينا (صور)
"عدوية" و"أوكا وأورتيجا" ولوردينا يشعلون زفاف محمد ودينا (صور)
"عدوية" و"أوكا وأورتيجا" ولوردينا يشعلون زفاف محمد ودينا (صور)
"عدوية" و"أوكا وأورتيجا" ولوردينا يشعلون زفاف محمد ودينا (صور)
"عدوية" و"أوكا وأورتيجا" ولوردينا يشعلون زفاف محمد ودينا (صور)
"عدوية" و"أوكا وأورتيجا" ولوردينا يشعلون زفاف محمد ودينا (صور)
"عدوية" و"أوكا وأورتيجا" ولوردينا يشعلون زفاف محمد ودينا (صور)
"عدوية" و"أوكا وأورتيجا" ولوردينا يشعلون زفاف محمد ودينا (صور)
"عدوية" و"أوكا وأورتيجا" ولوردينا يشعلون زفاف محمد ودينا (صور)
"عدوية" و"أوكا وأورتيجا" ولوردينا يشعلون زفاف محمد ودينا (صور)
"عدوية" و"أوكا وأورتيجا" ولوردينا يشعلون زفاف محمد ودينا (صور)
"عدوية" و"أوكا وأورتيجا" ولوردينا يشعلون زفاف محمد ودينا (صور)
"عدوية" و"أوكا وأورتيجا" ولوردينا يشعلون زفاف محمد ودينا (صور)
"عدوية" و"أوكا وأورتيجا" ولوردينا يشعلون زفاف محمد ودينا (صور)
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