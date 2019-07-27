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الجيش الليبي يضرب قاعدة للميليشيات ويستعيد معسكرا في طرابلس

السبت 27/يوليه/2019 - 09:33 ص
الجيش الليبي يضرب قاعدة للميليشيات ويستعيد معسكرا في طرابلس
الجيش الليبي
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وكالات
 
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وثقت مقاطع فيديو، يوم السبت، غارات شنها الجيش الوطني الليبي، على الكلية الجوية بمصراتة التي تخضع لسيطرة الميليشيات، شرقي العاصمة طرابلس.

 

وتكشف المقاطع أن القصف جرى في ظلام دامس، خلال فترة الليل، لكن صوت الطائرات الحربية يبدو مسموعا كما أن أثر التفجير الناجم عن القصف ظهر في إحدى اللقطات.

 

ولم يصدر الجيش الليبي الذي يخوض حربا ضارية ضد الإرهاب، بيانا بشأن الغارات التي استهدفت الكلية الحربية في مصراتة، السبت.

 

وفرض الجيش الليبي سيطرته، السبت، على معسكر النقلية جنوبي العاصمة، فيما يخوض اشتباكات مع المسلحين في عدة محاور بالقرب من "كوبري الفروسية" ومعسكر حمزة ومشروع الدوائر.

 

وقال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الأربعاء، إن الجيش يهدف إلى تحرير كافة أراضي البلاد من الإرهاب، مؤكدا أن الشعب والجيش سيرفعان "راية النصر" في قلب طرابلس "قريبا"، لتستعيد دورها كـ"عاصمة لكل الليبيين".

 

وبدأ الجيش الوطني الليبي حملة في الرابع من أبريل الماضي، لأجل انتزاع السيطرة على العاصمة الليبية من الميليشيات المسؤولة عن زعزعة الاستقرار في ليبيا، منذ سقوط معمر القذافي.

 

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