ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

القبض على رجل لتنفيذه هجوم بسكين قبل احتجاجات هونج كونج

السبت 27/يوليه/2019 - 09:38 ص
القبض على رجل لتنفيذه هجوم بسكين قبل احتجاجات هونج كونج
Advertisements
طباعة
ترجمة منار طارق
 
Advertisements
قالت شرطة هونج كونج انه قد ألقي القبض علي رجل لطعنه اخر بسكين في المنطقة التي من المقرر أن ينطلق فيها الاحتجاج المؤيدة للديمقراطية.

بدأ المحتجون في التجمع في يوين لونج، حيث هاجم الغوغاء الناس بوحشية في محطة السكك الحديدية يوم الأحد الماضي. وتهدف مظاهرة السبت، التي حظرتها الشرطة، إلى إظهار تحدٍ للمهاجمين المجهولين، الذين ضربوا العشرات من الأشخاص وارتدوا اللون الأبيض في معارضة واضحة لعلامة المحتجين السوداء.

بدأت مظاهرات حاشدة في هونج كونج الشهر الماضي ضد مشروع قانون تسليم المجرمين، الذي تم تعليقه منذ ذلك الحين. تشمل مطالب المحتجين إجراء انتخابات مباشرة، وحل الهيئة التشريعية الحالية، والتحقيق في وحشية الشرطة المزعومة.
Advertisements
المزيد عن: هونج كونج لهجوم بسكين احتجاجات
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ريال مدريد - أسبانيا
1
x
انتهت
7
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
كأس Rakuten
فيسيل كوبي - اليابان
-
x
12:00
-
برشلونة - أسبانيا
مباريات ودية
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
13:30
-
انتر ميلان - إيطاليا