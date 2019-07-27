الطالع الفلكي السّبت 27/7/2019..سَكِينَة عِشْتَار!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الجَوْزَاء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الثور.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسَد من 23 يوليو – 23 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 17 يوليو - 17 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الهَنْعَة من 16 يوليو - 28 يوليو.





اليوم 20 أبيب قبطى، 27 تَمّوز رُومى، 24 ذِى القِعدَة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -هِيّا طبْعَهَا كده ، مَبِتْحِبّش الصّوت العالى.(عثمان عبدالمنعم من مسرحيّة الفهلوى-1984)





*القمر فى الجَوْزَاء"غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الجَوْزَاء يعنى

تكوين علاقات جديدة وتقوية القديمة وترميم المُتضرّرة ، تقوية روابط صِلَة الرّحم والحفاظ عليها ، إتصالات وتلفونات ورسائل بريديّة وإلكترونيّة لنقل المعلومات من وإلى الآخرين،تطبيق الجوزاء لمبدأ تبادل المنافع فالجوزاء بالإضافة للميزان ماهر فى العلاقات التجارية والسّمسرة وتوصيل هذا بذاك، الإعلان والإعلام عن بضاعتك مُهمّ مهما كانت مُمتازة وبدون الإعلان تُصبح بضاعتك غير مُجدية ، هذا ينسحب على العلاقات العاطفيّة لتوصيل عريس من القدس بعروس من سَبَأ لكن دون إضافة بُهارات أو رُتوش فالأمانة تقتضى توصيل المعلومة سليمة غير ناقصة أو مُشوّهة أومغلوطة ، الجوزاء يعنى لغتين/جنسيتين/ثقافتين ، هذا يعنى تشجيعك على تعلّم لغة أجنبية جديدة تكون مصدر دخل إضافى للقمة عيش شريفة ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم يُصادف

ذكرى ميلاد الفنانة السوريّة سُلاف فواخرجى فكل عام وهى بألف خير، هذه هى الأسماء المُساوية للقيم الحسابيّة لإسم سُلاف فواخرجى مع التنبيه أنها لا تُعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(بزوغ عشتار)،(مَلِكَة رُوسيّة)،(رجل يحمل المَاء)،(الحُبّ قانون)،(يوم فالانتايْن) ،(حَتْحُور)،(اللبن والعسل تحت اللسان)،(بوابة سحريّة)،(بينولوبى كروز)، (سَكِينَة وَسَعَادَة)،(إغفر وإنسى)،(يدٌ فائزَة).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: السكينة والهدوء فى منزلك تنعكس على بقية جبهات حياتك ، إلتماس الرضا من الوالدين والدعوات الصالحات منهما ترفع معنوياتك عالياً.





برج الثور: قد تشعر بالضيق لصعوبة العثورعلى حل لمشكلة، قد تفاجأ بالحل يقفز لرأسك،عادةً مايكون المفتاح الأخيرفى ميداليّة المفاتيح هو المفتاح الصحيح.





الجوزاء: سداد أقساط وديون ، إنهاء خصومة ،العثور على وظيفة ، مفتاحها تفكيرك الهادئ وإستشارة كبار شيوخ العائلة ومن لهم خبرة سابقة بنفس مشكلتك.





برج السّرطان: الفحص والتدقيق مطلوبيْن عند التسوّق ، لا تتجاهل عيوباً جوهريّة فى سلعة أو صداقة ، أو حتى مشروع زواج.





برج الأسد: ربما قمت بالتبرع لإحدى الجمعيات الخيرية اليوم للشعور بالرّضا عن نفسك، الإحسان على فقير أومحتاج ليس له توقيت محدّد فسارع بفعل الخير.





برج العذراء: الترتيب والنظام والرّوتين والأولويّات مفردات عليك تبنّيها اليوم إن كنت ترغب فى إنهاء واجبات متراكمة، قم بأداء الأهم فالمهم حسب الأهميّة.





برج الميزان: لا تتورّط فى عمليّات بيع أو شراء لأراضٍ أوعقارات إلا بعد تدقيق عميق، أو إنتظر حتى تتأكد من متانة الإتفاق وعدالته للطرفيْن.





برج العقرب: رُبما كنت على موعد اليوم مع وجبة دسمة إما داخل المنزل أو بأحد المطاعم الفاخرة ، لاتَنْسَ إطعام جائع إن شعرت بالشبع.

برج القوس: تقدر على قول كلمة لا عندما تشعر بضرورة قولها لأحدهم، حافظ على حقوقك وقتك وكرامتك دون إلحاق الضرر بكبرياء الآخرين.





برج الجدى: عليك تبنّى حكمة ما قل ودَلّ ، مع التأكّد من أن الطرف الآخَر فهم مقصودك لتلافى سوء الفهم.





برج الدّلو: أحد الأخطاء التى قمت بارتكابها فى حق أحدهم فى الماضى قد تُتاح لك الفرصة لإصلاحها اليوم ،الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.



