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"رجال من أفعاله تحطه على الرأس".. قصيدة جديدة لتركي آل الشيخ

السبت 27/يوليه/2019 - 09:34 ص
رجال من أفعاله تحطه على الرأس.. قصيدة جديدة لتركي آل الشيخ
صورة أرشيفية
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أية حمروشي
 
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نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركى آل شيخ، اليوم السبت، قصيدة جديدة.

وقال آل شيخ في قصيدته:

رجال.. من أفعاله تحطه على الرأس.. وأن ضاقت الدنيا.. يشيل الثقيلة.
رجل.. طليق احجاج.. طيبه على ساس.. بحماه.. ماتشتكى من الوقت ميله
ورجل.. على الفزاعات.. من دون مقياس.. يجلى غبار الوقت.. لاسال سيله
يقدم كما يقدم.. على السطو هرماس.. النادر بطبعه.. ونادر بجيله
له في سنام العز.. موضع ومجلاس.. ودايم وله بالعز.. راس الطويله.

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