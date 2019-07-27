توفيق عكاشة: انخفاض جديد في سعر الدولار قريبا
السبت 27/يوليه/2019 - 09:34 ص
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الجنيه في مصر كان مدعوما، وليس بقيمته الحقيقية، وعندما تم تحريره ظهر ظهرت قيمته الحقيقية الضعيفة لقلة الإنتاج.
وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أنه تنبأ بانخفاض قيمة الدولار، وهو ما تحقق، متوقعًا حدوث انخفاض جديد في قيمة الدولار، مؤكدًا أنه لو اهتم المصريين بالعمل والإنتاج سنكون متربعين على عرش الأرض اقتصاديا.
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