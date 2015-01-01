خالد جلال يحرم صاحب واقعة الإسماعيلي من التواجد في مباراة القمة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال على التشكيل الذي سيدفع به في مواجهة الأهلي في القمة 118 والمقرر إقامتها غدا الأحد في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.





وقرر جلال استبعاد قائد القلعة البيضاء حازم إمام من القائمة المستدعاة لموقعة الأهلي بعد تركه المعسكر قبل مباراة الإسماعيلي في الجولة الماضية احتجاجا على استبعاده من التشكيل الأساسي.





تشكيل الزمالك المتوقع:





عماد السيد فى حراسة المرمى





عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وحمدى النقاز فى خط الدفاع





طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن فى خط الوسط





عمر السعيد فى خط الهجوم



