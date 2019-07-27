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أخصائي الأشعة وممرضة مستشفى محايل يلتقيان بأمير عسير

السبت 27/يوليه/2019 - 09:31 ص
أخصائي الأشعة وممرضة مستشفى محايل يلتقيان بأمير عسير
صورة أرشيفية
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أية حمروشي
 
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التقى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بأخصائي الأشعة والممرضة، اللذين ظهرا في مقطع الفيديو المتداول مؤخرًا حول حادِثة مستشفى محايل العام، وذلك حرصًا منه على رد الاعتبار المعنوي لهما.

وأكد الأمير خلال استقباله أخصائي الأشعة والممرضة أمس الجمعة، على ضرورة إعطاء كل ذي حق حقه في الأمر، مشددًا على إحالة مصور المقطع ومرافق المريض المعتدي للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أصدرت الثلاثاء الماضي نتائج التحقيق في الواقعة، والتي أكدت عدم وجود أي خلاف بين الممرضة والطبيب؛ حسب أقوال الممرضة؛ حيث أن الطبيب الذي ظهر في الفيديو أثناء تأدية عمله، قد وصلت إليه حالات حرجة جدًّا ناجمة عن حادِث مروري تتطلب التشخيص العاجل.

وأوضحت النتائج، أنه أثناء ذلك تهجم عليه مرافق أحد المرضى لفظيًا وحاول الاعتداء عليه، مبينةً أنه تمت إحالة المرافق للنيابة العامة.

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