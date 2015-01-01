واشنطن: ملتزمون بحماية مضيق هرمز من تعدي إيران
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملتزم بحماية مصالح واشنطن وحلفائها ضد تهديدات إيران في مضيق هرمز، واعلنت امريكا في ذات الوقت أنها ستفعل كل شيء لضمان عدم زعزعة إيران لأمن المنطقة، مقترحة في الوقت ذاته توسيع تحالف حماية الملاحة البحرية ليضم الدول الأوروبية واليابان وكوريا الجنوبية واستراليا.
وذكر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو،
أن بلاده ستفعل كل شيء لضمان عدم زعزعة إيران لأمن المنطقة ومن أجل مواصلة شراكتها
مع السعودية ضد إيران. وقال بومبيو، في حوار مع «فوكس نيوز» إن «السعوديين يمثلون حليفاً
جيداً للأمريكيين»، مشيراً إلى أن إيران هي «تهديد حقيقي»، والسعودية تمثل «شريكاً
للولايات المتحدة في التصدي لطهران».
وقال وزير الخارجية الأمريكي إن واشنطن اقترحت على فرنسا وألمانيا والنرويج واليابان وكوريا الجنوبية واستراليا الانضمام إلى التحالف لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. وأوضح بومبيو أن أي دولة مهتمة بأمن مضيق هرمز «يتعين عليها المشاركة لحماية، ليس فقط مصالحها الخاصة، بل وكذلك حرية المعابر المائية المفتوحة».
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