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"شمس بحر" لـ"واما" تحقق مشاهدات عالية على اليوتيوب بعد طرحها بساعات (فيديو)

السبت 27/يوليه/2019 - 09:23 ص
شمس بحر لـواما تحقق مشاهدات عالية على اليوتيوب بعد طرحها بساعات (فيديو)
واما
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أحمد رمضان متولي
 
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حققت أغنية "شمس بحر" لفريق واما، مشاهدات عالية على قناة Nogoum Records عبر اليوتيوب بعدما تخطت الـ124 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة.

 

"شمس بحر" هى أول أغنية من الألبوم الجديد بعنوان "الصيف ابتدى" والذى سيتم طرحه فى شهر أغسطس المقبل، من إنتاج "نجوم ريكوردز"، بالتعاون مع "هاى واى".

 

الأغنية من كلمات تامر حسين، والحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدى

 

وتقول كلماتها:

شمس بحر ومكان ننسى فيه نفسنا

سيبلى روحك وعيش جوه حٌضنى أنا

 

عينى مٌش شايفه غيرك قصادى هنا

والقمر والنجوم غيرانين مننا

 

يالا يالا يالا نسرق ليلة من الأيام

دى الليلة اللى فى بالنا لو بحلم بالجنة

 

اوعى حبيبى تفوقنى ..نستنى ايه

يالا يالا يالا نسرق ليلة من الأيام

 

ونعيش اللى فاتنا..خلينا براحتنا

 

عاشقك وانت بتعشقنى

 

 

 

يذكر أن فريق واما، يعتبر واحداً من أبرز الفرق الغنائية، ويتكون من الفنانين نادر حمدى، وأحمد فهمى، ومحمد نور، وأحمد الشامى، وكانت بداية انطلاقتهم عام 2002 مع ألبوم يا ليل، وفى رصيدهم الفنى 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات المنفردة.

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