محامي متهمي قضية سيدة الجموم يطعن على حكم السجن والجلد

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يعتزم محامي المتهمين في قضية حرق سيارة المواطنة سلمى البركاتي المعروفة بـ”سيدة الجموم”، تقديم إعتراض على الحكم الإبتدائي الصادر مؤخرًا بسجنهما وجلدهما.



وكشف المحامي أمين سعود في تصريحات له، عن الأسباب القانونية التي دفعته لطلب الإعتراض، مشيرًا إلى أن السيدة تلقت تعويض من رئيس المجلس البلدي وقبلت به وعليه فقد سقط حقها الخاص شرعًا.



كما كشف عن عدم حضور محامي السيدة خلال جلسات التحقيق والمتابعة مما يعني عدم صحة الحكم بتحمل وكيليه الأتعاب، فضلًا عن عدم وجود أسباب تدل على إدانة المتهمين بالمقارنة بأسباب براءتهما بعد نقضها.



وقال المحامي أن إقرار المتهمين مخالف لنص المادة 102 من نظام الإجراءات الجزائية، ولم يكن أمام القضاء وهو ما يدعم الطعن على الحكم.



الجدير بالذكر أن المحكمة الجزائية بمكة قررت مؤخرًا معاقبة المتهمين بعد نقض حكم براءتهما سابقًا.



