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عيون السيح.. قبلة سياحية سعودية تشهد ازدحامًا كبيرًا في إجازة الصيف

السبت 27/يوليه/2019 - 09:13 ص
عيون السيح.. قبلة سياحية سعودية تشهد ازدحامًا كبيرًا في إجازة الصيف
صورة أرشيفية
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أية حمروشي
 
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تعتبر العيون المائية الواقعة في غرب مدينة السيح قبلة سياحية للمواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة خلال إجازة الصيف.

‏وتشهد العيون حاليًا إقبالًا من الزوار والمصطافين، لذا بادر مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالخرج بتجهيز مرافق عيون السيح لاستقبال الزوار، ضمن برامجه السياحية الصيفية التي تشمل مختلف المواقع السياحية والمباني التاريخية في مدن ومراكز وقرى الخرج.

ويحظى زوار عيون السيح بشرح مفصل من المرشدين السياحيين عن تاريخ العيون التي أولاها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود كثيرًا من الاهتمام بوصفها ثروة يجب الاستفادة منها، وكان من ثمارها إنشاء مشروع الخرج الزراعي التاريخي في شرق مدينة السيح، ليكون بذلك أول مشروع زراعي متكامل يقام في المملكة العربية السعودية آنذاك.

وتتميز هذه العيون منذ زمن طويل بمياهها الباردة خلال فصل الصيف والدافئة خلال الشتاء، بعد أن كانت مياهها تفيض وتسيح على وجه الأرض بكميات كبيرة خصوصًا في الأودية التي تخترق أحياء وسط مدينة السيح.

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