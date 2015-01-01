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كيم كارداشيان مع مسجون مدان بجريمة قتل من الدرجة الأولى.. فما السر؟!

السبت 27/يوليه/2019 - 09:12 ص
كيم كارداشيان مع مسجون مدان بجريمة قتل من الدرجة الأولى.. فما السر؟!
كيم كارداشيان
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أحمد جمال أحمد
 
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نشرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، صورة لها خلال زيارتها لسجن مؤسسة District Of Columbia Correctional Treatment  بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن تحضيرها لتصوير فيلم وثائقي عن إعادة التأهيل بالسجون.

 

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن الصورة التي نشرتها كيم، كانت برفقة أحد المدانين الذين تتحدث عنهم كيم في فيلمها الوثائقي الجديد وهو مجرم مدان بجريمة قتل من الدرجة الأولى ويدعى  Momolu Stewart.

 

وذكرت الصحيفة البريطانية أن اسم الفيلم الوثائقي الجديد لكيم كارداشيان عن إعادة التأهيل بسجون أمريكا سيكون بعنوان The Justice Project.

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