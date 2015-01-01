15 صورة لـ ديانا كرزون على المسرح الجنوبي بجرش للثقافة والفنون 2019

أحيت سوبر ستار العرب ديانا كرزون، أجمل حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الرابعة والثلاثين وسط حضور كبير ، اكتظت بهم مدرجات المسرح الجنوبي وارتسمت من على المدرجات أجمل اللوحات الفنية من هذا الجمهور الكبير من الأردن والجاليات العربية وهم يرسمون ويحلقون فرحا في ليلة امتزج بها الغناء الوطني والرومانسية من صاحبة أقوى حضور على المسارح العربية.

ورافقت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو بهاء الداود “فرقة الليدرز باند“ديانا كرزون لتعزف أولى أغنياتها "اردن الشومات" وسط تفاعل الجمهور لتبهر الحضور بإطلالتها وصوتها الشجي لتتبعها بتقديم موال وأغنية "حنا كبار البلد" التي الهبت بها حماس الجمهور .كما باركت ديانا كرزون لطلاب الثانوية العامة نجاحهم في الامتحانات.

وتنقلت الفنانة ديانا كرزون ما بين الأغنيات الوطنية والرومانسية لتقدم أغنية "العمر ماشي" وأغنية "انساني ما بنساك" لتعود وتقدم أغنية "راسك بالعالي" تلاها اغنية رومانسية "مش مسموح".

وحملت الليلة الفرح الجرشية أجمل العنوانين لتمتزج جميعها بالمحبة وجمال المفردة والموسيقى العابقة بالطرب والصوت المخملي، لتقدم اجمل اغنياتها " دقو المهابيج " واغنية " اردنيه هالليله " وأغنية " رف الحمام " لتتوج هذه الليلة المميزة ضمن ليالي مهرجان جرش للثقافة والفنون باغنية فرحتنا الليله وتفاعل الجمهور دون كلل او ملل ، لتهدي احدى العرسان ممن تواجد خلال الحفل اغنية الزفة فرحتنا الليلة تبعتها بموال يا بنات الاردن وين الزغاريد وتفاعلت النشميات مع هذه الاغنية في المدرجات بشكل كبير ، وتبعتها بأغنية محلا الاردن و، محلا الدار ، وما ريدو.

واختتمت ديانا كرزون مشاركتها في مهرجان جرش بتقديم أغنية "يا زريف الطول" رافقها الجمهور بالغناء والرقص على وقع ما قدمته من اغنيات خلال هذا الحفل الفني الكبير ، وتقدمت سوبر ستار العرب بالشكر لكافة ممثلي الصحافة الأردنية والعربية وللأجهزة الأمنية على جهودهم.

وفي نهاية الحفل قام المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي بتكريم سوبر ستار العرب ديانا كرزون بدرع المهرجان تقديرا من إدارة المهرجان لهذه المشاركة والنجاح الكبير ليلية الفرح الأردنية.