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"سازديل" شبيهة كيم كاردشيان اللبنانية بتوقيع خبيرة التجميل دانه نصار (صور)

السبت 27/يوليه/2019 - 09:02 ص
سازديل شبيهة كيم كاردشيان اللبنانية بتوقيع خبيرة التجميل دانه نصار (صور)
سازديل
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خضعت الإعلامية اللبنانية سازديل، والشهيرة بلقب شبيهة كيم كاردشيان نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، لجلسة تصوير مؤخرًا بتوقيع خبيرة التجميل دانه نصار، وحملت إطلالتها كثير من الجمال والإبهار.

 

وظهرت سازديل، والمقيمة في الكويت حاليًا، بإطلالة رومانسية مميزة بتوقيع ميكاب دانا نصار، ملابس حسين بيطار، وعدسة محمد فيفيد.

 

 يذكر أن سازديل، كشفت لأول مرة في برنامج "كشف حساب" عبر قناة "سكوب" من إعداد وتقديم الإعلامية مي العيدان معنى اسمها قائلة بإن أسمها هو اسم يوناني وهذا يعني "شعاع الشمس" باليوناني والفارسي.

"سازديل" شبيهة كيم كاردشيان اللبنانية بتوقيع خبيرة التجميل دانه نصار (صور)
"سازديل" شبيهة كيم كاردشيان اللبنانية بتوقيع خبيرة التجميل دانه نصار (صور)
"سازديل" شبيهة كيم كاردشيان اللبنانية بتوقيع خبيرة التجميل دانه نصار (صور)
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