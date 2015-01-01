الهلال الأحمر الإماراتي يقيم العرس الجماعي الثاني في لحج

شهدت محافظة لحج، إقامة حفل زفاف جماعي لـ200 عروس وعريس من عموم مديريات المحافظة.

وخلال الحفل الذي عقد بمكتب الثقافة بمدينة الحوطة عاصمة لحج والذي ينظمه الهلال الاحمر الإماراتي، أعرب محافظ لحج عن شكره للدعم السخي واللامحدود الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمحافظة لحج بشكل خاص والمحافظات المحررة بشكل عام.

وأضاف المحافظ، أن المرحلة القادمة ستشهد محافظة لحج تنفيذ العديد من المشاريع بتمويل ودعم من دولة الإمارات العربية المتحدة في استمرار الكرم المعهود من قيادة دولة الإمارات تجاه ابناء المحافظة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية.

من جانبه أكد منسق الهلال الأحمر الإماراتي، على اهتمام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بدعم الشباب في مختلف المجالات ومن بينها المجالات الاجتماعية .

وأشار إلى أن هذا العرس الجماعي الخامس الذي ينظمه الهلال الأحمر الإماراتي على مستوى المحافظات المحررة في العام 2019م والثاني بمحافظة لحج بعد عرس عام 2018م .

ولفت إلى أن برامج ومشاريع الهلال الأحمر الاماراتي وبدعم من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ستستمر في محافظة لحج بهدف خدمة المواطن في التخفيف عنه ظروف الحياة المعيشية الصعبة.

هذا وقد تخلل الحفل العديد من الأغاني التي صدح بها الفنان الواعد سامي عنبول إلى جانب الرقصات الشعبية والفلكلورية لتراث لحج قدمتها فرقة الرقص الشعبي بمكتب الثقافة بمحافظة لحج.