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برشلونة يحسم مصير كوتينيو

السبت 27/يوليه/2019 - 07:45 ص
برشلونة يحسم مصير كوتينيو
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ريهام عبد المحسن
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن إدارة برشلونة اخبرت منذ أيام كلا من البرازيلي فيليب كوتينيو ووكيله أنها لا تنوي التخلي عن اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلا أن هذا لا يعني أن إدارة البرسا غير مستعدة لرؤية العروض التي تصل لنجمها البرازيلي.

وأفاد موقع Diario AS الإسباني بأن الشرط الوحيد الذي وضعته إدارة البرسا للتخلي عن كوتينيو هو عدم قبول أي عرض ما لم يتجاوز المبلغ الـ100 مليون يورو.

وأكد الموقع الإسباني أن إدارة البارسا تعتبر أن قبول عرض أقل من 100 مليون يورو للتخلي عن كوتينيو يعتبر أمرا كارثيا يضر كثيرا بمصالحه بعد ما دفعه لضم اللاعب من ليفربول الإنجليزي في 2018، حيث دفع البلوجرانا 120 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليون يورو كحوافز وبهذا الأمر تعتبر صفقة كوتينيو من أغلى الصفقات التي عقدها البرسا في تاريخه.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن مستقبل كوتينيو في مهب الريح خاصة بسبب سعي برشلونة لاستعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا وهذا بالإضافة إلى شعور كوتينيو بعدم التأقلم مع ناديه خاصة أن علاقته بجماهير البارسا تدهورت كثيرًا وإن كان الجميع يؤكد أن مجيء نيمار يعني فتح أبواب الرحيل على مصراعيها لرحيل كوتينيو.
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