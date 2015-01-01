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هل يرحل نجم الأهلي بسبب الصفقة الجديدة ؟

السبت 27/يوليه/2019 - 07:34 ص
هل يرحل نجم الأهلي بسبب الصفقة الجديدة ؟
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ريهام عبد المحسن
 
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يفكر مسئولو الأهلي في تأجيل حسم مصير أحمد حمدي نجم الفريق سواء بالبقاء أو الرحيل من جديد على سبيل الإعارة وهذا يتوقف على المفاوضات مع محمد مجدي قفشة نجم براميدز.

ويدرس الأهلي عدم عودة أحمد حمدي على الرغم من تألقه في صفوف الجونة وذلك في حالة الحصول على خدمات قفشة من بيراميدز خلال الساعات المقبلة.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع قفشه نجم بيراميدز وتمكن من الحصول على توقيعه في الأيام الماضية وسيتم الكشف عن المفاوضات في الساعات القليلة المقبلة في ظل تمسك قفشه بالرحيل إلى الأهلي وموافقة لجنة التخطيط على ضمه.
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