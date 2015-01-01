هل يرحل نجم الأهلي بسبب الصفقة الجديدة ؟

يفكر مسئولو الأهلي في تأجيل حسم مصير أحمد حمدي نجم الفريق سواء بالبقاء أو الرحيل من جديد على سبيل الإعارة وهذا يتوقف على المفاوضات مع محمد مجدي قفشة نجم براميدز.



ويدرس الأهلي عدم عودة أحمد حمدي على الرغم من تألق ه في صفوف الجونة وذلك في حالة الحصول على خدمات قفشة من بيراميدز خلال الساعات المقبلة.