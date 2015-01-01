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معتصم النهار: "خمسة ونص" نقلة فنية لي.. وصعوبة الدور تكمن في اعتماده على الانفعالات الداخلية

السبت 27/يوليه/2019 - 07:57 ص
معتصم النهار: خمسة ونص نقلة فنية لي.. وصعوبة الدور تكمن في اعتماده على الانفعالات الداخلية
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كشف الفنان معتصم النهار، عن كيفية ترشحه للمشاركة في مسلسل "خمسة ونص" لافتًا إلى أنه للعمل جاء عن طريق الشركة المنتجة التي قدم معها عملاً من قبل وهو "مافيا" مع فاليري أبو شقرا ونادين خوري وأحمد الزين.

وأكد أن "خمسة ونص" قدم له نقلة كبيرة، ربما لأنه عرض برمضان على شاشات تحظى بنسب مشاهدة مرتفعة في كل الوطن العربي. وأنا سعيد جداً بهذا النجاح والنقلة الفنية التي أشاد بها الجمهور والنقاد.

وأشار إلى أن صعوبة الدور الأساسية تمكن في أنه اعتمد على الانفعالات الداخلية، حيث إن جاد شخصية غامضة وصامتة معظم الوقت وحديثه قليل لكنه متفاعل مع كل الأحداث وعنصر أساسي فيها، وهذا كان تحديًا صعبًا جدًا لكنه زاد إصراراه على تقديم الشخصية بشكل جديد يعتمد على الصمت ولغة العيون والجسد أكثر من الكلام.
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