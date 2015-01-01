ويل سميث يقتنص مشاهدات يوتيوب بالعرض الدعائي الجديد لـ"The Gemini Man"
السبت 27/يوليه/2019 - 07:28 ص
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طرحت شركة باراماونت بيكتشرز، العرض الدعائي الثاني لفيلم الخيال العلمي "The Gemini Man".
وحقق العرض الدعائي الجديد أكثر من 143,015 مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب منذ عرضه في 25 يوليو الجاري وحتى الآن.
تدور أحداث "The Gemini Man"، حول قاتل النخبة الأكبر سنا يدعى هنري بروغان (ويل سميث) الذي يحاول التقاعد، ولكن يتم استهدافه فجأة ومتابعته من قبل ناشط شاب غامض يمكنه على ما يبدو التنبؤ بكل تحركاته.
الفيلم من إخراج أنج لي، ويتم إنتاجه من قبل المنتجين المشهورين جيري بروكهايمر وديفيد إليسون جنبا إلى جنب مع سميث وجيمس لاسيتر ودانا جولدبرج ودون جرانجر.
الفيلم من بطولة النجم ويل سميث في دور مزدوج، Clive Owen؛ ماري إليزابيث وينستيد؛ وبندكت ونج، وسيصل إلى دور العرض في 11 أكتوبر.
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