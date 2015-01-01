"المهندسين" تزف خبرا سارا يسعد أعضائها بشأن المعاشات

قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، أن النقابة طبقت قرار زيارة المعاشات بداية من معاش شهر يوليو الجاري، حيث تم صرف المعاش بزيادة 100 جنيه.





وكان قرار الزيادة قد أتخذ بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة مارس الماضي، حيث طرح نقيب المهندسين خيارين أمام أعضاء الجمعية العمومية وهي زيادة المعاش أو زيادة دعم مشروع الرعاية الصحية وكان الخيار زيادة المعاش.





وأضاف ضاحي أن مجلس النقابة الحالي يطمح لدعم كل الخدمات المقدمة للمهندسين برغم تسلمه صندوق المعاشات وبه عجز تجاوز 222 مليون جنيه.





من جهته، قال المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة، أن المستفيدين من زيادة المائة جنيه كافة انواع المعاشات التى تصرف من النقابة وهم معاش فوق سن الستين عام و هو القطاع الرئيسى للمعاشات

ومعاش تحت سن الستين، ومعاش الأسر.





وأشار أمين الصندوق، إلى أن إجمالي أعداد المعاشات التى تصرف من النقابة حوالى 140 ألف جنيه، وهذا العدد يزداد شهريا.





وأوضح أن فرق الزيادة السنوية فى المعاشات نتيجة زيادة المائة جنية تكلف ميزانية صندوق المعاشات زيادة فى حدود مائة أربعة وسبعون مليون جنيه.