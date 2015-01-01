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"المهندسين" تعقد مؤتمرا بعنوان "عقود الفيديك.. بين القانون والهندسة والاستثمار" اليوم

السبت 27/يوليه/2019 - 05:19 ص
المهندسين تعقد مؤتمرا بعنوان عقود الفيديك.. بين القانون والهندسة والاستثمار اليوم
نقابة المهندسين
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آيات عامر
 
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تعقد النقابة العامة للمهندسين، بقيادة المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، مؤتمر بعنوان "عقود الفيديك.. بين القانون والهندسة والاستثمار"، بمشاركة عددا من المهندسين الاستشاريين من عدة دول عربية، وبالتعاون مع الاتحاد الدولى للاستشارات الهندسية "الفيديك"، اليوم السبت، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.
 
ويتناول الملتقى العديد من القضايا التى تهم العاملين بالقطاع الإستشاري الهندسى.

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