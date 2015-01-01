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"المهندسين" تغلق باب ترشح الأعضاء في لجان قانون التصالح اليوم

السبت 27/يوليه/2019 - 07:07 ص
المهندسين تغلق باب ترشح الأعضاء في لجان قانون التصالح اليوم
نقابة المهندسين
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آيات عامر
 
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تغلق النقابة العامة للمهندسين، والنقابات الفرعية بالمحافظات، باب تلقى طلبات التحاق أعضائها بلجان قانون التصالح بالبناء، اليوم السبت.
 
ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى لنقابة المهندسين، ودورها المنوط بها لتنفيذ قانون التصالح فى البناء رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019.
 
وأعلنت النقابة عن فتح باب الترشح للمهندسين فى المشاركة باللجان الخاصة بقانون التصالح، باللجان الفنية للمهندسين الاستشاريين تخصص هندسة إنشائية "تصميم منشأت خرسانية أو معدنية"، ومهندسون مدنى ومهندسون عمارة، على ألا تقل خبرتهم عن 5 سنوات.
 
ولعضوية لجان التظلمات، يشترط أن يكون المهندسون استشاريون تخصص هندسة مدنية خبرة لا تقل عن خمسة عشر عام، ومهندسين مدنى وعمارة خبرة لا تقل عن 10 سنوات.

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