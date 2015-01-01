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محمد منير يحصد نجاحا ضخما بأغنيته الجديدة "مهموم"

السبت 27/يوليه/2019 - 06:44 ص
محمد منير يحصد نجاحا ضخما بأغنيته الجديدة مهموم
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استطاعت أغنية الكينج محمد منير الجديدة "مهموم"، تحقيق أكثر من 644,780  مشاهدة عبر يوتيوب.

واستحوذ الكينج، على المركز الأول بقائمة Trending يوتيوب، وذلك بعد نجاح "مهموم" في حصد النجاح.

والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

يذكر أن منير أقام مؤخرا حفلا بألمانيا، كما يستعد لجولة غنائية خلال موسم الصيف فى العديد من الدول العربية والأوروبية، منها إحياء حفل غنائى فى مهرجان "جرش للثقافة والفنون" فى دورته الـ34، الذى يقام فى الأردن فى الفترة من 18 إلى 28 يوليو المقبل.

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