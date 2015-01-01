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خطوة جديدة من برشلونة للتعاقد مع نيمار

السبت 27/يوليه/2019 - 06:37 ص
خطوة جديدة من برشلونة للتعاقد مع نيمار
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محمد جمال
 
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فادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى برشلونة الإسبانى قد أعلن عن نيته الواضحة فى إستعادة نجم الفريق السابق ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى نيمار دا سيلفا.

وذكرت شبكة "cuatro " الإسبانية أن رئيس نادى برشلونة بارتوميو قد أجرى إتصالاً بمالك نادى باريس سان جيرمان ناصر الخليفي من أجل الإستفسار منه عن موقف لاعب الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا.


وأشارت الشبكة أن الخليفى قد أكد لبارتوميو أن اللاعب ليس للبيع ومستمر مع الفريق للموسم المقبل.


وأكدت أيضاً صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن باريس رفض التفاوض مع برشلونة في صفقة نيمار، وقالوا ليس للبيع.
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