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"متعود يعمل فيا محاضر".. طليقة حلمي بكر: هذه حقيقة اتهامه لي بالاعتداء عليه واختطاف طفلته

السبت 27/يوليه/2019 - 06:15 ص
متعود يعمل فيا محاضر.. طليقة حلمي بكر: هذه حقيقة اتهامه لي بالاعتداء عليه واختطاف طفلته
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ردت سماح عبد الرحمن القرشي طليقة الموسيقار الكبير حلمى بكر، على اتهاماته لها بالاعتداء عليه واقتحام شقته واختطاف طفلته "ريهام" 3 سنوات، نافية جميع ما جاء على لسانه في حقها.

وأكدت في تصريحات صحفية أن بكر، اعتاد على تحرير المحاضر ضدها، وهي في المقابل تستحمل ذلك من أجل طفلتهما.
 
وأشارت إلى أن السبب الحقيقي وراء الاتهامات ضدها هي لجوئها إلى إقامة دعوى قضائية ضده من أجل التمكين للشقة كسكن لحضانة الطفلة.

كان الموسيقار الكبير أكد تعرضه لإصابات بالغة فى الركبة والكتف اليسرى،جراء اعتداء عدد من البلطجية عليه بتحريض من طليقته.

وأشار في تصريحات صحفية إلى تعرضه كذلك لإصابات بالغة فى الرقبة واليد، أدت إلى نقله إلى مستشفى العجوزة، لإثبات حالته وتلقيه العلاج.

وجدد تأكيده أن طليقته قامت بتكسير محتويات الشقة، وسرقة مبلغ مالى، مما أدى إلى ذعر ابنته الصغيرة "ريهام"، التى كانت تتواجد فى المنزل أثناء المشاجرة.

واتهم حلمي بكر، في وقت سابق طليقته، باقتحام شقته في حي المهندسين، مستعينة بمجموعة من البلطجية، مؤكدًا تعرضه للاعتداء بواسطة هؤلاء البلطجية، مضيفًا: "سحلوني وضربوني وأهانوني قدام الجيران".

واتهم طليقته بخطف ابنته الصغيرة "ريهام حلمي"، البالغة من العمر سنتين وبضعة شهور.



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