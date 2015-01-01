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رسمياً.. حسين عبد اللطيف مديرا فنيا للفيوم

السبت 27/يوليه/2019 - 05:56 ص
رسمياً.. حسين عبد اللطيف مديرا فنيا للفيوم
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محمد الحسيني
 
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قرر مجلس إدارة نادى الفيوم الرياضى، برئاسة على مسعود، التعاقد مع حسين عبد اللطيف لاعب الزمالك والمنتخب المصري الأسبق كمديرا فنيا للفريق وذلك استعدادا للموسم الجديد .


وجاء قرار مجلس إدارة الفيوم بتولى عبد اللطيف مسؤلية تدريب الفريق، عقب رحيل مجدى طلبه المدير الفنى الفيوم والذى رحل عن تدريب الفريق منذ ساعات بالتراضى .


ومن المنتظر أن يختار المدير الفني الجديد للفيوم جهازه المعاون خلال المرحلة القادمة، ونجح أبناء الفيوم فى البقاء بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى خلال الموسم الماضي.

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