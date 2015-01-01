رسمياً.. حسين عبد اللطيف مديرا فنيا للفيوم

قرر مجلس إدارة نادى الفيوم الرياضى، برئاسة على مسعود، التعاقد مع حسين عبد اللطيف لاعب الزمالك والمنتخب المصري الأسبق كمديرا فنيا للفريق وذلك استعدادا للموسم الجديد .



