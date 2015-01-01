زيدان يجهز مذبحة بالميرنجي قبل بداية الموسم
السبت 27/يوليه/2019 - 05:53 ص
محمد الصو
Advertisements
Advertisements
ينوي الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، التخلص من عدد كبير من اللاعبين داخل صفوفه بالمرحلة المقبلة.
وأكدت صحيفة "ماركا الإسبانية" أن زيدان، بدأ التجهيز لرحيل ما يقرب من 8 لاعبين دفعة واحدة خلال الانتقالات الجارية.
وتابعت الصحيفة، أن الأوكراني أندريه لورين حارس مرمى الفريق، سيكون أول الضحايا بعد التأكد من بقاء كيلور نافاس، على أن يكون خروجه معارا وليس نهائيا.
وأضافت، أن خيسوس فاييخو مدافع الفريق، تتجه النيه لإعارته رغم الإشاده بمستواه، يعدما طلب ويلفرهامبتون الإنجليزي الحصول على خدماته، كما يتواجد لوكاس فاسكيز، ضمن قائمة الراحلين أيضا رفقة جيميز رودريجيز وماريانو دياز، وبورخا مايورال والذي لا يزال يقرر بشأن مستقبله، وبالطبع جاريث بيل الذي يعيش فترة مشحونة على كافة الأصعدة مع النادي.
Advertisements