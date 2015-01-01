زيدان يجهز مذبحة بالميرنجي قبل بداية الموسم



ينوي الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، التخلص من عدد كبير من اللاعبين داخل صفوفه بالمرحلة المقبلة.





وأكدت صحيفة "ماركا الإسبانية" أن زيدان، بدأ التجهيز لرحيل ما يقرب من 8 لاعبين دفعة واحدة خلال الانتقالات الجارية.





وتابعت الصحيفة، أن الأوكراني أندريه لورين حارس مرمى الفريق، سيكون أول الضحايا بعد التأكد من بقاء كيلور نافاس، على أن يكون خروجه معارا وليس نهائيا.