شرط وحيد يفصل مدرب المنتخب عن تدريب الزمالك



أبدى أسامه نبيه المدرب العام السابق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن استعداداه للتواجد ضمن الجهاز الفني للزمالك، خلال المرحلة المقبلة.





واشترط نبيه، التواجد على رأس الجهاز الفني للموافقة، رافضا منصب الرجل الثاني، خاصة أنه أثبت ذاته في مهمة الرجل الأول بتجربته مع الكوكب السعودي، وتحقيقه نتائج متميزة.