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شرط وحيد يفصل مدرب المنتخب عن تدريب الزمالك

السبت 27/يوليه/2019 - 05:51 ص
شرط وحيد يفصل مدرب المنتخب عن تدريب الزمالك
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محمد الصو
 
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أبدى أسامه نبيه المدرب العام السابق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن استعداداه للتواجد ضمن الجهاز الفني للزمالك، خلال المرحلة المقبلة.


واشترط نبيه، التواجد على رأس الجهاز الفني للموافقة، رافضا منصب الرجل الثاني، خاصة أنه أثبت ذاته في مهمة الرجل الأول بتجربته مع الكوكب السعودي، وتحقيقه نتائج متميزة.


ويدرس مسؤولي نادي الزمالك، اقالة الجهاز الفني الحالي بقيادة خالد جلال، عقب انتهاء مباراة الأهلي، المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري العام.
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