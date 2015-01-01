ديسابر يطلب ضم ثنائي الزمالك

طلب سباستيان ديسابر المدير الفنى الفرنسي لنادى بيراميدز من ضم ثلاثي نادى الزمالك بهاء مجدى وإبراهيم حسن والكونغولى كابونجو كاسونجو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.





وجاء طلبات ديسابر لعلمه بإمكانات كل من إبراهيم حسن وبهاء مجدى ا لذى تولى تدريبهم فى صفوف الإسماعيلي الموسم السابق.