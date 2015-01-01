ديسابر يطلب ضم ثنائي الزمالك
السبت 27/يوليه/2019 - 05:48 ص
محمد جمال
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طلب سباستيان ديسابر المدير الفنى الفرنسي لنادى بيراميدز من ضم ثلاثي نادى الزمالك بهاء مجدى وإبراهيم حسن والكونغولى كابونجو كاسونجو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.
وجاء طلبات ديسابر لعلمه بإمكانات كل من إبراهيم حسن وبهاء مجدى الذى تولى تدريبهم فى صفوف الإسماعيلي الموسم السابق.
ويفكر أيضاً نادى بيراميدز فى ضم لاعب من شمال إفريقيا ولاعب سورى بعد قرار اتحاد الكرة بالسماح بالتعاقد مع 4 لاعبين أجانب ولاعب من شمال إفريقيا ولاعب سورى أو فلسطينى.
وجاء طلبات ديسابر لعلمه بإمكانات كل من إبراهيم حسن وبهاء مجدى الذى تولى تدريبهم فى صفوف الإسماعيلي الموسم السابق.
ويفكر أيضاً نادى بيراميدز فى ضم لاعب من شمال إفريقيا ولاعب سورى بعد قرار اتحاد الكرة بالسماح بالتعاقد مع 4 لاعبين أجانب ولاعب من شمال إفريقيا ولاعب سورى أو فلسطينى.
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