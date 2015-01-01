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نجم توتنهام غاضب من ادارة الريال بسبب التقاعص عن ضمه

السبت 27/يوليه/2019 - 05:21 ص
نجم توتنهام غاضب من ادارة الريال بسبب التقاعص عن ضمه
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محمد جمال
 
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أفادت تقارير صحفية إنجليزية اليوم، عن غضب نجم توتنهام هوتسيبير الدنماركى كريستيان إريكسن من تأخر فريق ريال مدريد فى التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وذكرت صحيفة "الإندبندت" الإنجليزية أن كريستيان إيريكسن يرفض ما تفعله إدارة ريال مدريد معه خلال الفترة الحالية من تأخر فى حسم التعاقد معه إنتظاراً منهم لمعرفة موقفهم من التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوجبا.


وأشارت الصحيفة أن اللاعب الأن يتدرب بمفرده ولكنه يفكر فى تجديد تعاقده مع توتنهام للإنتظام معهم إستعداداً للموسم الجديد بعد تأخر الريال فى ضمه.
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