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هيثم شاكر يطرح أغنيته الجديدة "ماتوصونيش"(فيديو)

السبت 27/يوليه/2019 - 04:34 ص
هيثم شاكر يطرح أغنيته الجديدة ماتوصونيش(فيديو)
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أطلق النجم هيثم شاكر، أغنيته الجديدة "ماتوصونيش"، وذلك قبل أيام من إطلاق أحدث ألبوماته.


وحققت الأغنية أكثر من 13,998 مشاهدة منذ طرحها بقناة الشركة المنتجة بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية كلمات أيمن بهجت قمر، ومن ألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوي، وقام بإخراج الكليب المخرج اليوناني يانيس ديموليتساس، وشهد تصويره في مدينة أثينا باليونان.




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