هيثم شاكر يطرح أغنيته الجديدة "ماتوصونيش"(فيديو)

الأغنية كلمات أيمن بهجت قمر، ومن ألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوي، وقام بإخراج الكليب المخرج اليوناني يانيس ديموليتساس، وشهد تصويره في مدينة أثينا باليونان.