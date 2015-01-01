تعرف على عدد مشاهدات "آه يا حنان" لمصطغى حجاج (فيديو)





نجحت أغنية "آه ياحنان" للمطرب مصطفى حجاج في حصد أكثر من 715,670 مشاهدة بعد طرحها عبر موقع الفديوهات الشهير يوتيوب.





وفور طرح الأغنية تسبب في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، بسبب كلماتها التي اعتبرها البعض غريبة بعض الشيء.









كان المنتج ومهندس الصوت هاني محروس، طرح بوستر ألبوم النجم مصطفي حجاج، والذي يحمل إسم "هتزهزه".





وتسعي “NJ MUSIC” لتسويق الألبوم بطريقة مبتكرة، حيث قررت الشركة طرح البوستر على مدار ١٠ أسابيع، على أن يتم طرح أغنية كل أسبوع، على أن يكون الثلاثاء المقبل، موعد طرح الأغنية الأولى من الألبوم والتي تحمل إسم "آه يا حنان".



