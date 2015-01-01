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في ليلة تاريخية.. أتلتيكو يُهين كبرياء ريال مدريد بالسبعة ويبكي زيدان بكأس الأبطال الدولية

السبت 27/يوليه/2019 - 03:47 ص
في ليلة تاريخية.. أتلتيكو يُهين كبرياء ريال مدريد بالسبعة ويبكي زيدان بكأس الأبطال الدولية
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حقق نادي أتلتيكو مدريد فوزاً  تاريخياً على نظيره ريال مدريد بسبعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ميتلايف ستاديوم ضمن منافسات الكأس الدولية للأبطال. 

أحرز أهداف أتلتيكو كلا من دييغو كوستا أربعة أهداف ، وجواو فيليكس هدف، وأنخل كوريا هدف، وبيريز فيتولو هدف ، بينما أحرز اهداف الريال ناتشو ، وكريم بنزيما، وخافي هيرنانديز.

وشهدت الدقيقة 24 تعرض الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد لإصابة قوية حيث تم استبداله وحل بدلا منه الفرنسي كريم بنزيمة، كما شهدت الدقيقة 65 إشهار الحكم البطاقة الحمراء في وجه كل من دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو وداني كارفاخال مدافع الريال بسبب المشادة التي حدثت بينهما.

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