حلمي بكر عن "العسيلي": "طريقته جديدة نوفي.. وانحني له احتراما"









علق الموسيقار حلمى بكر، على اعتذار المطرب محمود العسيلي لجمهوره بعدما تعامل بطريقة بها نوع من التعالي مع أحد المعجبين، قائلًا: "طالما اعتذر، فأنا أنحنى له احترامًا، وهو فنان، وأغنيته الآخيرة "ابن مصر" اللى غناها مع مصطفى حجاج ومدحت صالح، دخلت قلوب الناس، طريقة أداءه جديدة نوفي".وأضاف "بكر" خلال لقائه فى برنامج "الجمعة فى مصر" مع المذيعة ياسمين سعيد، على قناة MBC مصر، قائلا: "غلط لكن اعتذر، فى حين أننا نرى الكثير يغلط دون أن يعتذر، ولذلك كبر فى نظر الجمهور، وميلغيش نجاحه".