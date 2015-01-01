اليوم.. حفل محمد منير المرتقب بهرجان جرش

يحيي الكينج محمد منير، حفلًا غنائيًا اليوم السبت، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، بالأردن.





يذكر أن منير حصل، على المركز الأول بقائمة Trending يوتيوب، وذلك بعد نجاج أعنيتة الجديدة "مهموم" في حصد النجاح.





واستطاعت الأغنية في أقل من 24 ساعة منذ طرحها في الاقتراب من تحقيق نصف مليون مشاهدة.





والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.





يذكر أن منير أقام مؤخرا حفلا بألمانيا، كما يستعد لجولة غنائية خلال موسم الصيف فى العديد من الدول العربية والأوروبية، منها إحياء حفل غنائى فى مهرجان "جرش للثقافة والفنون" فى دورته الـ34، الذى يقام فى الأردن فى الفترة من 18 إلى 28 يوليو المقبل.