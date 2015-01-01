التفاصيل الكاملة لـ نتيجة تنسيق الجامعات 2019 عبر موقع بوابة الحكومة المصرية | المرحلة الأولى وموعد إعلانها
السبت 27/يوليه/2019 - 02:18 ص
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تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات التي يقدمها لمتابعيها، خاصة الطلاب المتفوقين الذين انتهوا من مرحلة الثانوية العامة، والذين تقدموا بالكليات التي يسعون للوصول إليها من خلال موقع التنسيق، وينتظرون النتيجة الخاصة بها، ومن خلال موقعنا يمكنكم معرفة نتيجة التنسيق فور الإعلان عنها.
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019، يترقب جميع طلاب وطالبات الثانوية العامة نتيجة تنسيق الجامعات 2019 المرحلة الأولى، وتنقسم المرحلة الأولى إلى 3 مراحل وفقًا لشرائح المجموع الذي تحصل عليه طلاب الثانوية العامة، ويمكنك الآن معرفة نتيجة تنسيق الجامعات 2019 عبر رابط tansik.egypt.gov.eg بوابة الحكومة المصرية موقع التنسيق.
وبدأ طلاب المرحلة الأولى في تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق بوابة الحكومة المصرية منذ بداية الأسبوع الماضي من خلال مكاتب أعددتها وزارة التعليم العالي في الجامعات أو إلكترونيا، ويمكنك معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 عبر موقع نتيجتك.
|نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2019 عبر رابط tansik.egypt.gov.eg اضغط هنا الآن لمعرفة النتيجة | بوابة الحكومة المصرية
|تنسيق | الحكومة المصرية
نتيجة تنسيق الجامعات 2019
وتشهد نتيجة تنسيق الجامعات 2019 المرحلة الأولى ارتفاعا في الحدود الدنيا للقبول بكليات القمة بالقطاع الطبي، وذلك لارتفاع أعداد الطلاب الحاصلين على درجات عالية مقارنة بالسنوات الأخيرة الماضية.
وسيكون مكتب التنسيق ووزارة التعليم العالي أمام تحد صعب في محاولة التوفيق بين هذه المجاميع وحدود الكليات، وتتضمن المرحلة الأولى أكثر من 130 ألف طالبة وطالبة في القطاعات العلمية "علوم - رياضة" والأدبية.
نتيجة التنسيق 2019
ومن المقرر إعلان نتيجة التنسيق 2019 في منتصف الأسبوع الجاري عبر رابط tansik.egypt.gov.eg، حيث يتم الإعلان عن الحدود الدنيا للقبول بالكليات في مؤتمر صحفي، صباح يوم اعلان النتيجة ثم ظهور نتيجة تنسيق الجامعات 2019 من خلال بوابة التنسيق بوابة الحكومة المصرية tansik، حيث يتم تسجيل رقم الجلوس والرقم السري وتظهر لك نتيجة.
نتيجة التنسيق 2019 ونسب القبول الأولية
ونستعرض لكم نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 ونسب القبول الأولية، ومن تحليل المجموع التكراري للطلاب تبين أن النسب الأولية للقبول بكلية الطب البشري ستكون 98.5%، بينما الحد الأدنى لكلية الأسنان سيكون 98.2%، أما عن كلية الصيدلة فهى 97.2%.
وسيتم تحديد موعد بداية تسجيل المرحلة الثانية من التنسيق والاعلان عنه فور إظهار نتيجة تنسيق الجامعات 2019 المرحلة الأولى.
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