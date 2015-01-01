التفاصيل الكاملة لـ نتيجة تنسيق الجامعات 2019 عبر موقع بوابة الحكومة المصرية | المرحلة الأولى وموعد إعلانها

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات التي يقدمها لمتابعيها، خاصة الطلاب المتفوقين الذين انتهوا من مرحلة الثانوية العامة، والذين تقدموا بالكليات التي يسعون للوصول إليها من خلال موقع التنسيق، وينتظرون النتيجة الخاصة بها، ومن خلال موقعنا يمكنكم معرفة نتيجة التنسيق فور الإعلان عنها.





نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019، يترقب جميع طلاب وطالبات الثانوية العامة نتيجة تنسيق الجامعات 2019 المرحلة الأولى، وتنقسم المرحلة الأولى إلى 3 مراحل وفقًا لشرائح المجموع الذي تحصل عليه طلاب الثانوية العامة، ويمكنك الآن معرفة نتيجة تنسيق الجامعات 2019 عبر رابط tansik.egypt.gov.eg بوابة الحكومة المصرية موقع التنسيق .





نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 عبر وبدأ طلاب المرحلة الأولى في تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق بوابة الحكومة المصرية منذ بداية الأسبوع الماضي من خلال مكاتب أعددتها وزارة التعليم العالي في الجامعات أو إلكترونيا، ويمكنك معرفةعبر موقع نتيجتك









نتيجة تنسيق الجامعات 2019

تشهد نتيجة تنسيق الجامعات 2019 المرحلة الأولى ارتفاعا في الحدود الدنيا للقبول بكليات القمة بالقطاع الطبي، وذلك لارتفاع أعداد الطلاب الحاصلين على درجات عالية مقارنة بالسنوات الأخيرة الماضية.





وسيكون مكتب التنسيق ووزارة التعليم العالي أمام تحد صعب في محاولة التوفيق بين هذه المجاميع وحدود الكليات، وتتضمن المرحلة الأولى أكثر من 130 ألف طالبة وطالبة في القطاعات العلمية "علوم - رياضة" والأدبية.





نتيجة التنسيق 2019

tansik.egypt.gov.eg ، حيث يتم الإعلان عن الحدود الدنيا للقبول بالكليات في مؤتمر صحفي، صباح يوم اعلان النتيجة ثم ظهور tansik ، حيث يتم تسجيل رقم الجلوس والرقم السري وتظهر لك نتيجة . ومن المقرر إعلان نتيجة التنسيق 2019 في منتصف الأسبوع الجاري عبر رابط، حيث يتم الإعلان عن الحدود الدنيا للقبول بالكليات في مؤتمر صحفي، صباح يوم اعلان النتيجة ثم ظهور نتيجة تنسيق الجامعات 2019 من خلال بوابة التنسيق بوابة الحكومة المصرية





نتيجة التنسيق 2019 ونسب القبول الأولية

ومن تحليل المجموع التكراري للطلاب تبين أن النسب الأولية للقبول بكلية الطب البشري ستكون 98.5%، بينما الحد الأدنى لكلية الأسنان سيكون 98.2%، أما عن كلية الصيدلة فهى 97.2%. ونستعرض لكم نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 ونسب القبول الأولية،



