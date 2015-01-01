بعد أسبوعين من عرضها.. تعرف على عدد مشاهدات "إنساي" لمحمد رمضان وسعد لمجرد





حقق كليب أغنية "إنساي" الجديدة للفنان محمد رمضان، والذي يشاركه في غناءها المطرب المغربي سعد لمجرد، أكثر من 42,855,130 مشاهدة وذلك منذ طرحها بالقناة الرسمية الخاصة برمضان بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" في 8 يوليو الجاري وحتى الآن.





واحتلت الأغنية منذ إطلاقها صدارة قائمة ترند بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، غير أنها فقدت المركز الأول لصالح فيديوهات أخرى.





يذكر أن آخر أعمال رمضان الفنية فقد طرح أغنية "بابا"، والأغنية من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد.





أما آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك نجيبك" وهي من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دي جي فان.